На Харківщині сапери знищили майже 470 ворожих мін за тиждень
Протягом останнього тижня на Харківщині піротехніки ліквідували 469 мін та вибухонебезпечних предметів, залишених російськими загарбниками
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
З початку повномасштабного вторгнення Росії сапери регіону знищили вже понад 126 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Втім, мінна загроза на Харківщині залишається надзвичайно високою. Рятувальники наголошують на необхідності дотримуватися правил мінної безпеки: не чіпати та не підходити до підозрілих предметів.
У разі їх виявлення негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловік, який косив траву, підірвався на міні. Попередньо відомо, що це була міна ПФМ-1 "Пелюстка". 49-річний чоловік отримав травми обличчя, його госпіталізували.