На Харківщині сапери знищили майже 470 ворожих мін за тиждень

фото: ДСНС України

Протягом останнього тижня на Харківщині піротехніки ліквідували 469 мін та вибухонебезпечних предметів, залишених російськими загарбниками

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

З початку повномасштабного вторгнення Росії сапери регіону знищили вже понад 126 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна загроза на Харківщині залишається надзвичайно високою. Рятувальники наголошують на необхідності дотримуватися правил мінної безпеки: не чіпати та не підходити до підозрілих предметів.

У разі їх виявлення негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловік, який косив траву, підірвався на міні. Попередньо відомо, що це була міна ПФМ-1 "Пелюстка". 49-річний чоловік отримав травми обличчя, його госпіталізували.