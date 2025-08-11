13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 13:55

На Харківщині сапери знищили майже 470 ворожих мін за тиждень

11 серпня 2025, 13:55
фото: ДСНС України
Протягом останнього тижня на Харківщині піротехніки ліквідували 469 мін та вибухонебезпечних предметів, залишених російськими загарбниками

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

З початку повномасштабного вторгнення Росії сапери регіону знищили вже понад 126 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна загроза на Харківщині залишається надзвичайно високою. Рятувальники наголошують на необхідності дотримуватися правил мінної безпеки: не чіпати та не підходити до підозрілих предметів.

У разі їх виявлення негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловік, який косив траву, підірвався на міні. Попередньо відомо, що це була міна ПФМ-1 "Пелюстка". 49-річний чоловік отримав травми обличчя, його госпіталізували.

08 серпня 2025
