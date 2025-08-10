16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 13:05

Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области: есть раненые

10 августа 2025, 13:05
Фото: Главное управление Национальной полиции в Харьковской области
За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировали очередные последствия вражеских обстрелов, в результате которых пострадали семь гражданских лиц

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

Российские войска атаковали районы Харькова, Чугуева, Изюмщины и Купянска, используя FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В результате ударов повреждены важные объекты гражданской инфраструктуры.

Поврежденное здание после вражеского удара

9 августа в Харькове вражеский беспилотник попал в магазин, повредив крышу и помещение. В результате пострадали три женщины, мужчина и 17-летняя девушка, которые получили осколочные ранения и были госпитализированы. В Купянске FPV-дрон попал в автомобиль, травмировав мужчину, а женщина, которая была рядом, получила острую психологическую реакцию, от госпитализации она отказалась.

Разрушение на Харьковщине из-за обстрелов

В Изюмском районе в результате вражеских ударов повреждены складские помещения, а также произошел пожар в жилом доме. Ночью 10 августа во время атаки БПЛА на Чугуев уничтожено здание неработающего детского сада, повреждены складские сооружения и несколько автомобилей, что привело к возникновению пожаров.

Пожар после попадания вражеского беспилотника

За прошедшие сутки полицейские провели девять осмотров мест обстрелов и внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по восьми уголовным производствам, связанным с военной агрессией РФ.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Сумах произошло повреждение крыши здания Сумской ОГА в результате атаки российского беспилотника. Удар стал очередным вызовом для безопасности города.

