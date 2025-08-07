12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 17:03

В Харьковской области обсудили новые механизмы поддержки бизнеса в условиях войны

07 августа 2025, 17:03
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Среди главных тем - поддержка бизнеса, модернизация инфраструктуры, усиление безопасности и развитие социальных услуг

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Во время рабочего совещания с участием начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и руководителей громад области рассмотрели ключевые вопросы развития региона. Мероприятие состоялось при участии Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Алексея Кулебы.

По инициативе Президента Украины в настоящее время разрабатывается долгосрочная программа помощи прифронтовым регионам. Как сообщил Алексей Кулеба, в этом году правительство предусмотрело для Харьковской области более 6 миллиардов гривен. В частности, почти 600 миллионов гривен дотаций направлено на поддержку прифронтовых общин - для обустройства укрытий, закупки техники, аварийного ремонта объектов и стабилизации критической инфраструктуры.

В ходе рабочего совещания в Харькове обсудили важные вопросы поддержки общин и развития инфраструктуры

При содействии Харьковской ОВА в рамках "Программы восстановления Украины III" реализуется ряд проектов на сумму почти 522 миллиона гривен. Часть из них предусматривает резервное энергообеспечение общин, другая - обновление систем водоснабжения и канализации. Такие инициативы должны обеспечить устойчивость важных объектов в случае перебоев или повреждений.

Обсуждение финансирования критической инфраструктуры и социальных проектов региона

Особое внимание уделили жилью для внутренне перемещенных лиц, развитию медицинской и реабилитационной инфраструктуры, созданию детских хабов и улучшению транспортного сообщения. Также речь шла о необходимости ускорения работы комиссий по фиксации поврежденного жилья и назначению выплат по программе "Е-Восстановление". При поддержке Харьковской ОВА количество таких комиссий планируют расширить.

На совещании в Харьковской ОВА обсуждают поддержку прифронтовых общин

Среди других вопросов - финансовая устойчивость предприятий критической инфраструктуры, корректировка тарифной политики в сфере теплоснабжения и дополнительная поддержка для ОСМД.

Напомним, ранее Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. Документ заложил основу для стратегического взаимодействия в ключевых направлениях восстановления и поддержки региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область восстановление укрытия бизнес ВПЛ инфраструктура
Более 19 тысяч гривен от международных партнеров получат семьи из Харьковщины на покупку твердого топлива на грядущую зиму
07 августа 2025, 16:38
Прифронтовая Купянщина нашла 12 партнеров в Украине и за рубежом для совместных проектов
07 августа 2025, 14:56
Новое партнерство с США: Харьковщина расширяет международное сотрудничество
07 августа 2025, 13:26
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Экс-чиновница Одесского городского совета скрыла в декларациях более 9 млн грн
07 августа 2025, 16:56
В Винницкой области чиновника подозревают в сокрытии в декларации имущества на 3,8 млн грн
07 августа 2025, 16:45
Более 19 тысяч гривен от международных партнеров получат семьи из Харьковщины на покупку твердого топлива на грядущую зиму
07 августа 2025, 16:38
В Киеве за развращение 13-летней девушки мужчина получил 15 лет тюрьмы
07 августа 2025, 16:32
В Одесской области женщина убила мужчину, а вместо тюрьмы хочет пойти на фронт
07 августа 2025, 16:31
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 16:21
В Киевской области утонул подросток, еще двое пострадали: подробности трагедии на воде
07 августа 2025, 16:06
Более 5,1 млн грн убытков: экс-директор предприятия на Винниччине получил подозрение
07 августа 2025, 16:06
В Одесской области задержаны трое злоумышленников, которые пытались незаконно доставить мужчину в Польшу
07 августа 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »