Фото: Харьковская областная военная администрация

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Во время рабочего совещания с участием начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и руководителей громад области рассмотрели ключевые вопросы развития региона. Мероприятие состоялось при участии Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Алексея Кулебы.

По инициативе Президента Украины в настоящее время разрабатывается долгосрочная программа помощи прифронтовым регионам. Как сообщил Алексей Кулеба, в этом году правительство предусмотрело для Харьковской области более 6 миллиардов гривен. В частности, почти 600 миллионов гривен дотаций направлено на поддержку прифронтовых общин - для обустройства укрытий, закупки техники, аварийного ремонта объектов и стабилизации критической инфраструктуры.

При содействии Харьковской ОВА в рамках "Программы восстановления Украины III" реализуется ряд проектов на сумму почти 522 миллиона гривен. Часть из них предусматривает резервное энергообеспечение общин, другая - обновление систем водоснабжения и канализации. Такие инициативы должны обеспечить устойчивость важных объектов в случае перебоев или повреждений.

Особое внимание уделили жилью для внутренне перемещенных лиц, развитию медицинской и реабилитационной инфраструктуры, созданию детских хабов и улучшению транспортного сообщения. Также речь шла о необходимости ускорения работы комиссий по фиксации поврежденного жилья и назначению выплат по программе "Е-Восстановление". При поддержке Харьковской ОВА количество таких комиссий планируют расширить.

Среди других вопросов - финансовая устойчивость предприятий критической инфраструктуры, корректировка тарифной политики в сфере теплоснабжения и дополнительная поддержка для ОСМД.

Напомним, ранее Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. Документ заложил основу для стратегического взаимодействия в ключевых направлениях восстановления и поддержки региона.