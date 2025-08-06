Бронирование для бизнеса: государство может увеличить лимит для предприятий Харьковщины

Фото: Офис Президента

Во время визита в Харьков Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство может увеличить количество работников, которые будут освобождены от призыва в армию на предприятиях в прифронтовых и приграничных регионах

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что этот вопрос подняли при содействии Харьковской ОВА, во время встречи Зеленского с представителями бизнеса, образовательных учреждений, ветеранских, волонтерских и медицинских сообществ.

По словам Президента, бронирование является ключевым фактором сохранения экономической устойчивости на фронтовых территориях.

"Государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, расположенных и работающих непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях", — отметил Владимир Зеленский.

Отдельно речь шла также о реструктуризации долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго и запрете ареста счетов для таких предприятий. Соответствующая инициатива уже готовится к рассмотрению.

Напомним, на Харьковщине предприниматели получат микрогранты на развитие бизнеса. Речь идет о 125 миллионах гривен. Следовательно, предприниматели смогут запустить или расширить свой бизнес и создать новые рабочие места в регионах.