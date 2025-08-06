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06 августа 2025, 16:15

Бизнес на линии фронта: предпринимателям Харьковщины обещают страхование

06 августа 2025, 16:15
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Государство планирует ввести страхование для местного бизнеса и гарантировать первый взнос на ипотеку на Харьковщине и других прифронтовых и приграничных территориях

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Харьков, передает RegioNews.

Отмечается, что инициатива направлена на экономическую поддержку сообществ, находящихся в зоне постоянной опасности. Ее цель – защитить предпринимателей, стимулировать развитие регионов и помочь людям обеспечить жильем свои семьи.

Встреча президента с бизнесом, педагогами, волонтерами, ветеранами и представителями власти прошла при содействии Харьковской областной военной администрации.

Кроме того, правительство прорабатывает другие меры поддержки — от повышения зарплат бюджетникам до налоговых льгот для предприятий в прифронтовых районах.

Напомним, харьковские предприятия активно пользуются госгрантами для развития производства. Чаще всего гранты получают производители пищевых продуктов, мебели, продукции из древесины, полиграфии и текстиля.

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Харьков Харьковская область Харьковская ОВА бизнес страхование война ипотека поддержка госсударство
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