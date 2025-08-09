Бізнес на межі фронту: як підтримують підприємців на Харківщині

Фото: Харківська ОВА

У Харківській ОВА відбулось засідання платформи "Діалог влади та бізнесу", де обговорили виклики та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в умовах воєнного стану. До зустрічі долучилися представники ритейлу, банків, центру зайнятості, податкової та інших інституцій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підкреслив, що підприємці Харківщини працюють у надскладних умовах, і це ставить їх у нерівні умови порівняно з бізнесом інших регіонів.

Влада регіону порушує на рівні Уряду ключові питання — бронювання працівників, компенсації логістики та страхування підприємств.

"Бізнес Харківщини чекає на ці рішення, і ми тримаємо це питання на контролі", — зазначив Синєгубов.

Окремо обговорили ініціативи підприємців щодо адаптації умов роботи, зокрема — коригування тривалості комендантської години, щоб ритейл міг ефективно функціонувати.

Рішення розглядатиметься з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу. Йдеться про 125 мільйонів гривень. Відтак підприємці зможуть запустити або розширити свій бізнес та створити нові робочі місця в регіонах.