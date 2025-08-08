09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 13:24

Косив траву і підірвався на міні: нещасний випадок на Харківщині

08 серпня 2025, 13:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні у селі Дослідне Чкалівської громади Чугуївського району Харківської області стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета, ймовірно міни ПФМ-1 "Пелюстка"

Про це повідомило ГУ ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував під час косіння трави. Внаслідок вибуху 49-річний чоловік отримав травми обличчя, його госпіталізували.

Рятувальники наголошують, міна ПФМ-1 "Пелюстка" — це надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії, яка розрахована на ураження нижньої частини ноги. Вона може бути зеленого або оливкового кольору, що ускладнює її виявлення. Для приведення в дію достатньо докласти невелике зусилля — від кількох кілограмів.

Такі міни не вилучаються, а знищуються саперами на місці виявлення. Тому у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів потрібно негайно повідомляти за телефонами 101 або 102, не наближатися до них і не торкатися.

Нагадаємо, станом на серпень в Україні зафіксували 1 265 випадків, коли цивільні люди постраждали через вибухи мін та інших небезпечних предметів, що залишилися після вторгнення Росії. Серед постраждалих — 127 дітей та 1 138 дорослих.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
