В Украине каждый десятый пострадавший от мин — ребенок
По состоянию на август в Украине зафиксировано 1265 случаев пострадавших гражданских лиц в результате взрывов на минах и других взрывоопасных предметах, оставленных после российского вторжения
Об этом сообщило Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает RegioNews.
Отмечается, что среди пострадавших – 127 детей и 1138 взрослых.
Больше подрывов зафиксировано среди фермеров — 235 человек, а также безработных, пенсионеров, водителей и работников критической инфраструктуры. Кроме того, среди учащихся – 118 случаев.
Полученная информация помогает правительственным и гуманитарным организациям координировать просветительскую деятельность в опасных районах и оказывать помощь пострадавшим.
Правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства по фактам подрывов, квалифицируя их как нарушение правил и обычаев ведения войны со стороны российских оккупантов.
Напомним, в Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке. При обследовании установили, что это муляж противопехотной мины, изготовленный с помощью 3D-принтера.
Ранее сообщалось, что у побережья Коблево Николаевской области произошла детонация морской мины. Инцидент зафиксировали недалеко от береговой линии, взрыв прогремел в воде.