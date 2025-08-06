В Украине каждый десятый пострадавший от мин — ребенок

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на август в Украине зафиксировано 1265 случаев пострадавших гражданских лиц в результате взрывов на минах и других взрывоопасных предметах, оставленных после российского вторжения

Об этом сообщило Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – 127 детей и 1138 взрослых.

Больше подрывов зафиксировано среди фермеров — 235 человек, а также безработных, пенсионеров, водителей и работников критической инфраструктуры. Кроме того, среди учащихся – 118 случаев.

Полученная информация помогает правительственным и гуманитарным организациям координировать просветительскую деятельность в опасных районах и оказывать помощь пострадавшим.

Правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства по фактам подрывов, квалифицируя их как нарушение правил и обычаев ведения войны со стороны российских оккупантов.

Напомним, в Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке. При обследовании установили, что это муляж противопехотной мины, изготовленный с помощью 3D-принтера.

Ранее сообщалось, что у побережья Коблево Николаевской области произошла детонация морской мины. Инцидент зафиксировали недалеко от береговой линии, взрыв прогремел в воде.