ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову

Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 8 серпня, о 23:55, російські війська атакували безпілотником цивільне підприємство у Салтівському районі Харкова. Унаслідок удару виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 кв. метрів.

До гасіння залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, включно з піротехнічним розрахунком.

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних осіб — чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Обоє зазнали гострої стресової реакції.

Пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня російська армія атакувала Харків ударним безпілотником. Внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Раніше повідомлялося, що цієї носі Росія запустила по Україні 108 засобів повітряного нападу.