Нове партнерство зі США: Харківщина розширює міжнародну співпрацю

Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Огайо. Угода передбачає розвиток партнерських зв'язків у сферах безпеки, відбудови, гуманітарної підтримки та обміну досвідом

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

За словами заступника начальника ХОВА Євгена Іванова, міжнародна співпраця – один із ключових напрямів роботи адміністрації в умовах війни.

Яскравим прикладом такої співпраці стала діяльність Куп'янської міської військової адміністрації, яка вже налагодила партнерство з містами у США, Італії та Польщі.

Спільно з міжнародними громадами Куп’янщина реалізує ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб, допомоги захисникам і оздоровлення дітей.

Наразі 45 громад Харківщини беруть участь у третій хвилі проєкту "Пліч-о-пліч" і планують поглиблювати зв’язки з партнерами не лише в Україні, а й за її межами.

Як наголосив очільник ХОВА Олег Синєгубов, підтримка міжнародних партнерів – це запорука сталої відбудови й адаптації регіону до умов воєнного часу.

Нагадаємо, одним із прикладів такої взаємодії стала чергова гуманітарна місія некомерційної організації Global Empowerment Mission Ukraine у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation в Ізюмі. У місті нещодавно відбулась роздача гуманітарної допомоги мешканцям, а також багатодітним родинам, які опинилися у скрутному становищі через війну.