Международные партнеры продолжают поддерживать общины Харьковщины

фото: Изюмский РВА

Харьковская областная военная администрация, районные и городские военные администрации совместно с международными партнерами продолжают углублять сотрудничество по усилению социальной защиты жителей региона и восстановлению его социально-экономического потенциала

Об этом сообщила изюмская районная военная администрация, передает RegioNews.

Одним из примеров такого взаимодействия стала очередная гуманитарная миссия некоммерческой организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation (HGBF) в Изюме.

В рамках меморандума о сотрудничестве между GEM и Изюмской городской военной администрацией состоялась раздача гуманитарной помощи жителям кварталов №1, 2, 3, 4, а также многодетным семьям, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны.

Жители получили продуктовые наборы: консервы, муку, растительное масло, сахар и другие базовые продукты, позволяющие поддержать семьи в сложное время.

"Каждый такой визит — это значительная поддержка для изюмцев. Эта помощь не только о продуктах, это также и о неравнодушии к людям и их бедах", — отметили в Изюмском РВА.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель — обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.