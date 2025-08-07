На Харьковщине создают новые пожарные подразделения и набирают спасателей

Фото: Харьковская ОВА

Харьковская областная военная администрация активно работает по усилению противопожарной безопасности в Чугуевском районе. Это часть региональной стратегии гражданской защиты

передает RegioNews.

По поручению начальника военной администрации Олега Синегубова состоялось выездное совещание, где обсуждали создание и работу местных и добровольных пожарных подразделений.

Встречу провел заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. В нем приняли участие представители ГСЧС, руководители района и общин, где планируют открывать новые пожарные команды.

Чугуевский район – третий по количеству пожаров в Харьковской области. Поэтому усиление пожарной охраны здесь приоритет.

"Мы работаем над тем, чтобы каждое общество имело необходимые ресурсы для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации. Сильная местная пожарная охрана - это не только скорость реагирования, но и элемент устойчивости в условиях войны", - говорит Евгений Иванов.

По данным ГСЧС, в первом полугодии 2025 года в районе произошло 520 пожаров – третий показатель по области. Это показывает, как важно развивать местные службы гражданской защиты.

Сейчас в районе работают два подразделения местной пожарной охраны в Волчанской общине и одно добровольное подразделение Новопокровской.

В планах на 2025-2027 годы - создать Центр безопасности, семь новых местных пожарных подразделений и пятнадцать добровольных. Это поможет общинам быстрее реагировать на пожары и делать жизнь людей более безопасной.

