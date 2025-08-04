В Харьковской области активно готовят кадры для местных предприятий

фото: Харьковская областная военная администрация

Харьковская ОВА продолжает работу над обеспечением кадрового потенциала для предприятий региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, его заместитель Евгений Иванов провел выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса".

Особое внимание было уделено вопросу обеспечения кадрового потенциала предприятий Харьковской области. В частности, одно из важных направлений работы – активное введение дуальной формы образования как для студентов, так и для научных работников.

"Вопрос развития учебных заведений региона и подготовка профессиональных, конкурентоспособных кадров – в фокусе внимания начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Харьковщина – мощный научный и студенческий центр страны. Введение дуального образования – это требование современности, ведь сочетание обучения и фактической работы на предприятии позволит выпускать специалистов высокой квалификации", - отметил Евгений Иванов.

Также он отметил актуальность инвестиций бизнеса в учебные заведения для обеспечения современного оборудования, обустройства научных лабораторий и предоставления студентам дополнительных стипендий.

Как сообщалось, в Харьковской области активно развивают ветеранский спорт. Главная цель – обеспечить всестороннюю поддержку ветеранов и ветеранок.