На Харківщині створюють нові пожежні підрозділи й набирають рятувальників

Фото: Харківська ОВА

Харківська обласна військова адміністрація активно працює над посиленням протипожежної безпеки в Чугуївському районі. Це частина регіональної стратегії цивільного захисту

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника військової адміністрації Олега Синєгубова відбулася виїзна нарада, де обговорювали створення та роботу місцевих і добровільних пожежних підрозділів.

Зустріч провів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. У ній взяли участь представники ДСНС, керівники району та громад, де планують відкривати нові пожежні команди.

Чугуївський район — третій за кількістю пожеж у Харківській області. Тож посилення пожежної охорони тут — пріоритет.

"Ми працюємо над тим, щоб кожна громада мала необхідні ресурси для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації. Сильна місцева пожежна охорона — це не лише швидкість реагування, а й елемент стійкості в умовах війни", — каже Євген Іванов.

За даними ДСНС, у першому півріччі 2025 року в районі сталося 520 пожеж — третій показник по області. Це показує, наскільки важливо розвивати місцеві служби цивільного захисту.

Зараз у районі працюють два підрозділи місцевої пожежної охорони у Вовчанській громаді та один добровільний підрозділ у Новопокровській.

У планах на 2025–2027 роки — створити Центр безпеки, сім нових місцевих пожежних підрозділів і п’ятнадцять добровільних. Це допоможе громадам швидше реагувати на пожежі і робити життя людей безпечнішим.

Нагадаємо, Харківська ОВА продовжує роботу над забезпеченням кадрового потенціалу для підприємств регіону. Зокрема, один із важливих напрямків роботи – активне запровадження дуальної форми освіти як для студентів, так і для наукових працівників.