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06 августа 2025, 15:32

В Харьковской области ветераны с опытом в ИТ могут получить до $20 тысяч для запуска стартапа

06 августа 2025, 15:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харьковской области ветераны с опытом работы в ИТ-сфере могут получить грант для запуска стартапа от SKELAR

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

Цель программы – поддержка ветеранов и ветеранок, имеющих предпринимательский или ИТ-опыт, путем обучения, менторской поддержки и возможности привлечения инвестиций на развитие технологического бизнеса.

Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА и предусматривает восьминедельный интенсив, в рамках которого участники разработают MVP, подготовят презентацию для инвесторов и смогут попасть в инкубацию, а также получить инвестиции до $20 000 по результатам инкубационного периода.

Участие в программе могут принять ветераны и ветеранки с подтвержденным статусом, имеющие не менее 2 лет опыта в сфере ИТ, маркетинга, дизайна, продаж или предпринимательства. Обязательно наличие четкой бизнес-идеи в сфере технологий, сформированной команды от двух человек, понимания рынка и мотивации для полной вовлеченности в программу.

Подать заявку на участие в программе необходимо до 25 августа 2025 года.

Детальнее – по ссылке.

Как сообщалось, молодые предприниматели Харьковской области могут получить грант на повышение квалификации. Сумма финансирования составляет до 30000 грн. Программа действует на неизменной базе.

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