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05 августа 2025, 07:48

На Харьковщине российский дрон попал в мопед с гражданскими: погибли мужчина и женщина

05 августа 2025, 07:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 4 августа, в полицию поступило сообщение об очередном военном преступлении РФ против мирного населения

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Около 14:00 на дороге в Волчанской общине российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались мужчина и женщина.

В результате полученных ранений оба погибли на месте.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты атаковали украинских спасателей. Это произошло, когда они тушили пожар. Из-за обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль, чрезвычайники не пострадали.

Ранее сообщалось, что российские войска намеренно бьют дронами по мирному населению. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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