На Харьковщине российский дрон попал в мопед с гражданскими: погибли мужчина и женщина
В понедельник, 4 августа, в полицию поступило сообщение об очередном военном преступлении РФ против мирного населения
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
Около 14:00 на дороге в Волчанской общине российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались мужчина и женщина.
В результате полученных ранений оба погибли на месте.
Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Напомним, в Запорожской области российские оккупанты атаковали украинских спасателей. Это произошло, когда они тушили пожар. Из-за обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль, чрезвычайники не пострадали.
Ранее сообщалось, что российские войска намеренно бьют дронами по мирному населению. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека.