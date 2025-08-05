Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой: что известно о последствиях

фото: ГСЧС Харьковщины

В результате вражеской атаки по Лозовой был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без потерь

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Отмечается, что погиб дежурный механик одного из подразделений. Еще четверо работников железной дороги получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Из-за повреждений инфраструктуры изменены маршруты поездов. В частности, поезд №66/65 -166/165 Умань - Черкассы - Харьков уже следует объездным путем.

Также ожидаются изменения и задержки в направлении Краматорск — Харьков: резервные тепловозы повлекут задержку в пределах одного часа.

Для пассажиров, путешествующих в/из Лозовой, организовано автобусное сообщение к станции Панютино.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные жилые здания. Сообщалось, что среди раненых двое детей.