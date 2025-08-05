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05 августа 2025, 08:29

Силы ПВО обезвредили 29 из 46 дронов, которые россияне запустили по Украине

05 августа 2025, 08:29
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 августа россияне атаковали Украину 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также баллистической ракетой Искандер-М

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО сбили/подавили 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, одной баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения.

В результате вражеской атаки по Лозовой был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без потерь.

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