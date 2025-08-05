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05 августа 2025, 09:25

33 дрона атаковали Лозовую в Харьковской области: в ГСЧС показали кадры разрушений

05 августа 2025, 09:25
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попаданий возникло 6 очагов пожаров - горели административные, производственные, складские помещения, а также крыша железнодорожного вокзала и депо.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг применил 33 дрона-камикадзе.

В результате обстрела в Лозовой погиб 55-летний дежурный механик одного из подразделений железной дороги. Еще десять человек пострадали, среди них двое детей: 14-летний парень и 13-летняя девочка.

В частности:

  • 4 пострадавших - железнодорожники, которые находятся в больницах в состоянии легкой и средней тяжести;
  • 5 человек, в том числе 2 детей, подверглись острой реакции на стресс;
  • еще один человек получил ранение обломками стекла.

К ликвидации последствий привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли 6 населенных пунктов Харьковщины. В селе Лиман Волчанской общины в результате обстрела погибли 49-летний мужчина и женщина.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения.

Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные жилые здания.

Кроме того, россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре города. Сообщалось, об одном погибшем и четырех раненых работниках железной дороги.

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Харьковская область Лозовая война БПЛА атака российская армия пожар железная дорога инфраструктура ГСЧС
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