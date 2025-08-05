Россияне ударили ракетой по Сумщине: попали в предприятие, есть погибшие
Во вторник, 5 августа, около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Сумскому району
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Россияне атаковали Песчанский старостат Сумской громады – попали в сельскохозяйственное предприятие.
Предварительно, в результате удара погибли два человека. Также есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь.
На месте работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные дома.
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре города. Сообщалось об одном погибшем и четырех раненых работниках железной дороги.
В ГСЧС показали кадры разрушений в Лозовой.