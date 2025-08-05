Массированная атака на Лозовую: ранены двое детей, повреждено жилье

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В ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные жилые здания

Об этом сообщил мэр Сергей Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, ранены, среди них — двое детей.

Часть города остается без электроснабжения. Наибольшие повреждения получили микрорайон Авиловка и Екатериновский старостинский округ. В то же время ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Городские власти призывают жителей сообщать об обнаруженных повреждениях. Также временно изменены маршруты общественного транспорта.

"Этой ночью был настоящий террор против мирных людей, которые просто спали в своих домах. Рано или поздно за это придется ответить", - отметил Зеленский.

На месте работают спасатели, медики и службы экстренной помощи. Продолжается документирование последствий атаки.

Напомним, недавно специалисты подсчитали, как россияне навредили экологии в Харьковской области. Больше всего пострадали земельные ресурсы. Экологический ущерб в целом превысил 527 миллиардов гривен.