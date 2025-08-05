01:30  05 августа
В Днепропетровской области маленький мальчик выпал из окна
03:20  05 августа
После отравления гостей Кацурин снова открывает ресторан: что там изменилось
04:15  05 августа
Известная ведущая выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Розенко
UA | RU
UA | RU
05 августа 2025, 07:19

Массированная атака на Лозовую: ранены двое детей, повреждено жилье

05 августа 2025, 07:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные жилые здания

Об этом сообщил мэр Сергей Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, ранены, среди них — двое детей.

Часть города остается без электроснабжения. Наибольшие повреждения получили микрорайон Авиловка и Екатериновский старостинский округ. В то же время ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Городские власти призывают жителей сообщать об обнаруженных повреждениях. Также временно изменены маршруты общественного транспорта.

"Этой ночью был настоящий террор против мирных людей, которые просто спали в своих домах. Рано или поздно за это придется ответить", - отметил Зеленский.

На месте работают спасатели, медики и службы экстренной помощи. Продолжается документирование последствий атаки.

Напомним, недавно специалисты подсчитали, как россияне навредили экологии в Харьковской области. Больше всего пострадали земельные ресурсы. Экологический ущерб в целом превысил 527 миллиардов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрел дети Харьковская область атака повреждения российская армия раненые Лозовая
В Краматорске возросло число погибших в результате ракетного удара РФ
04 августа 2025, 21:36
Жизнь на линии огня: в одном из поселков Запорожской области остаются более 200 детей
04 августа 2025, 15:38
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Запорожском районе в результате атаки FPV-дрона ранены два человека
05 августа 2025, 07:14
Известная ведущая выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Розенко
05 августа 2025, 04:15
В Украине продолжает дорожать популярный овощ: эксперты объяснили причины
05 августа 2025, 03:55
Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года
05 августа 2025, 03:35
После отравления гостей Кацурин снова открывает ресторан: что там изменилось
05 августа 2025, 03:20
В Днепре в музей передали уникальный экспонат "из детства"
05 августа 2025, 02:45
Хотела к бабушке: в Украину вернули 13-летнюю девочку с оккупированной территории
05 августа 2025, 02:15
В Хмельницкой области аграрии стали использовать ИИ: каким образом
05 августа 2025, 01:55
В Днепропетровской области маленький мальчик выпал из окна
05 августа 2025, 01:30
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »