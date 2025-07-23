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23 июля 2025, 11:29

Франция поддерживает Харьковщину: визит министра Барро и новые совместные проекты

23 июля 2025, 11:29
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фото: Харьковская ОВА
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В ходе рабочего визита в Харьков Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, послами и дипломатами обсудил дальнейшее сотрудничество между Украиной и Францией

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Французская делегация посетила исторический центр Харькова, в том числе здание Харьковской областной военной администрации, разрушенное в результате российского ракетного удара 1 марта 2022 года, в результате которого погибли 44 человека.

Участники визита также ознакомились с масштабами разрушений гражданской инфраструктуры и культурного наследия региона.

"За время полномасштабной войны в Харьковской области повреждены или разрушены более 86 тысяч объектов. Большинство из них — жилые дома. Приоритетом остается усиление обороны региона", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр Барро подчеркнул, что Франция и дальше будет поддерживать Украину: "Франция продолжит помогать украинцам в борьбе за независимость и демократические ценности. Мы восхищаемся устойчивостью Харьковщины и Украины в целом".

В ходе встречи обсуждалась также оперативная ситуация на фронте. Российские войска продолжают обстрелы Харьковской области, в частности, на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. Украинские защитники держат оборону и дают отпор.

"Мы благодарны народу Франции и лично президенту страны Эмманюэлю Макрону. В дальнейшем работаем над разработкой и реализацией совместных проектов, особенно в области обороны", - отметил Андрей Сибига.

Кроме того, делегация посетила Музей литературы и обсудила развитие культурных инициатив.

Как известно, Харьковская ОВА, районные и городские военные администрации, а также местное самоуправление продолжают углублять сотрудничество с международными, в частности, европейскими, партнерами для повышения социально-экономического развития региона. Это остается одним из ключевых направлений восстановления и стабилизации прифронтовой области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что международные партнеры помогают восстанавливать жилье в Харьковской области. Так, в городе Дергачи стартовали работы по восстановлению крыши поврежденного жилого дома.

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