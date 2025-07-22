Международные партнеры помогают восстанавливать жилье на Харьковщине

фото: Дергачевская МВА

В Харьковской области, в городе Дергачи, стартовали работы по восстановлению крыши поврежденного жилого дома по адресу: улица Садовая, 10-Б

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

По его словам, ремонт проводят в рамках реализации меморандума о возобновлении жилищного фонда Дергачевщины, подписанного между общественной организацией DESPRO и Дергачевским городским советом.

Ориентировочный срок завершения работ – до конца этой недели.

Как известно, Харьковская областная военная администрация, районные и городские военные администрации, а также местные общины продолжают углублять сотрудничество с международными, в частности, европейскими партнерами.

Ремонт в Дергачах – очередной пример такого взаимодействия, когда благодаря поддержке партнеров удается оперативно реагировать на вызовы военного времени и улучшать условия жизни местных жителей.

Напомним, на Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги области.