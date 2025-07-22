10:31  22 июля
Стрельба на Киевщине: мужчину ранили в авто, стрелка разыскивают
07:05  22 июля
В Киеве боевая часть сбитой российской ракеты Х-69 упала возле жилого дома
05:40  22 июля
На Прикарпатье 23-летний водитель насмерть сбил пешехода
UA | RU
UA | RU
22 июля 2025, 15:04

Международные партнеры помогают восстанавливать жилье на Харьковщине

22 июля 2025, 15:04
Читайте також українською мовою
фото: Дергачевская МВА
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области, в городе Дергачи, стартовали работы по восстановлению крыши поврежденного жилого дома по адресу: улица Садовая, 10-Б

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

По его словам, ремонт проводят в рамках реализации меморандума о возобновлении жилищного фонда Дергачевщины, подписанного между общественной организацией DESPRO и Дергачевским городским советом.

Ориентировочный срок завершения работ – до конца этой недели.

Как известно, Харьковская областная военная администрация, районные и городские военные администрации, а также местные общины продолжают углублять сотрудничество с международными, в частности, европейскими партнерами.

Ремонт в Дергачах – очередной пример такого взаимодействия, когда благодаря поддержке партнеров удается оперативно реагировать на вызовы военного времени и улучшать условия жизни местных жителей.

Напомним, на Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА международные партнеры помощь жилой фонд ремонт гражданская инфраструктура поддержка
Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30
Международные партнеры продолжают поддерживать общины Харьковщины
22 июля 2025, 13:03
Харьковщина – лидер в Украине по системному подходу к инклюзивному образованию
22 июля 2025, 12:53
Все новости »
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
В Запорожской области развернули производство компонентов для противопехотных мин
22 июля 2025, 15:13
В Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи
22 июля 2025, 15:09
Совет поддержал законопроект о новых сроках для стратегического планирования: что он меняет для финансирования восстановления и развития громад
22 июля 2025, 14:49
НАБУ и САП призывают Зеленского не подписывать скандальный закон
22 июля 2025, 14:40
В Харьковской области вынесли приговор мужчине, который регулярно насиловал малолетних дочерей
22 июля 2025, 14:37
В Павлограде обстрел повредил 16 автобусов городского перевозчика
22 июля 2025, 14:35
Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30
Идеологически и чисто технически сломанных структур в Украине очень много
22 июля 2025, 14:24
В Одессе из-за обстрелов повреждена пожарная часть и общежитие спасателей
22 июля 2025, 14:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »