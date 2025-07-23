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23 липня 2025, 11:29

Франція підтримує Харківщину: візит міністра Барро та нові спільні проєкти

23 липня 2025, 11:29
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фото: Харківська ОВА
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Під час робочого візиту до Харкова Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, послами та дипломатами обговорив подальшу співпрацю між Україною та Францією

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Французька делегація відвідала історичний центр Харкова, зокрема будівлю Харківської обласної військової адміністрації, зруйновану внаслідок російського ракетного удару 1 березня 2022 року, внаслідок якого загинули 44 людини.

Учасники візиту також ознайомилися з масштабами руйнувань цивільної інфраструктури та культурної спадщини регіону.

"За час повномасштабної війни на Харківщині пошкоджено або зруйновано понад 86 тисяч об’єктів. Більшість із них — житлові будинки. Пріоритетом залишається посилення оборони регіону", — зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр Барро підкреслив, що Франція і надалі підтримуватиме Україну: "Франція продовжить допомагати українцям у боротьбі за незалежність і демократичні цінності. Ми захоплюємося стійкістю Харківщини та України в цілому".

Під час зустрічі обговорювалася також оперативна ситуація на фронті. Російські війська продовжують обстріли Харківської області, зокрема на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Українські захисники тримають оборону та дають відсіч.

"Ми вдячні народу Франції та особисто президенту країни Емманюелю Макрону. Надалі працюємо над розробкою та реалізацією спільних проєктів, особливо в галузі оборони", — зазначив Андрій Сибіга.

Окрім того, делегація відвідала Музей літератури й обговорила розвиток культурних ініціатив.

Як відомо, Харківська ОВА, районні та міські військові адміністрації, а також місцеве самоврядування продовжують поглиблювати співпрацю з міжнародними, зокрема європейськими, партнерами для підвищення соціально-економічного розвитку регіону. Це залишається одним із ключових напрямів відновлення та стабілізації прифронтової області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що міжнародні партнери допомагають відновлювати житло на Харківщині. Так, у місті Дергачі стартували роботи з відновлення даху пошкодженого житлового будинку.

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