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22 июля 2025, 16:14

В Украине запустили новый социальный проект для военных и их семей

22 июля 2025, 16:14
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Заработал новый социальный проект «Юстиция военным», направленный на повышение правовой осведомленности военнослужащих, ветеранов и членов их семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны.

Главная цель проекта – через серию коротких видеороликов предоставить военным и их семьям важную юридическую информацию и усилить их осведомленность в правовых вопросах.

В частности, можно будет узнать, как правильно оформить рапорт, обжаловать заключение ВЛК, получить безвозмездное протезирование или медицинские услуги без очередей, воспользоваться правом на материальную помощь, как действовать в случае исчезновения или плена, а также обратиться за бесплатной юридической помощью.

В министерстве подчеркнули, что проект "Юстиция военным" – еще один важный шаг в усилении государственной коммуникации, направленной на улучшение юридической осведомленности военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны запустило бета-тест оплаты штрафов через платформу "Резерв+".

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