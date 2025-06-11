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11 июня 2025, 14:48

В Черниговской области россияне атаковали больницу дроном: полиция расследует военное преступление

11 июня 2025, 14:48
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Фото: полиция Черниговской области
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Беспилотник нанес серьезные повреждения здания, однако сообщений о раненых нет

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Черниговской области зафиксирован очередной вражеский удар беспилотником. Сегодня днем российские военные совершили атаку дроном на больницу, расположенную в Семеновской общине Новгород-Северского района. В результате обстрела серьезно повреждено здание медицинского учреждения - окна разбиты, а стены получили значительные разрушения.

Известно, что, к счастью, информации о раненых или погибших пока не поступало. После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники Семеновского отдела полиции. Правоохранители тщательно фиксируют все последствия обстрела и подробную фото- и видеодокументацию.

По факту атаки возбуждено уголовное производство в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о военных преступлениях и грубом нарушении международного гуманитарного права. Следователи уже занимаются сбором доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Полицейские призывают жителей не медлить и сообщать о каких-либо подозрительных объектах или дронах в воздухе. Собранные материалы станут частью доказательной базы для дальнейших расследований и могут использоваться в международных судах.

Напомним, российские оккупанты сбросили взрывчатку во двор жителя Черниговщины.

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