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11 июня 2025, 11:25

Полиция показала последствия ночных обстрелов Харькова в ночь на 11 июня

11 июня 2025, 11:25
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В результате ударов погибли трое мирных жителей, а ранения получили 64 человека, среди которых девять детей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В ночь на 11 июня Харьков подвергся масштабному обстрелу со стороны российских военных. Оккупанты применили беспилотные летательные аппараты для атаки жилых районов города. В результате ударов повреждено троллейбусное депо, частные дома и несколько многоэтажек. Во многих домах возникли пожары. Также пострадали автомобили и детская площадка.

Во время обстрела погибли два мирных жителя — мужчина 65 лет и женщина 47 лет. Еще один пострадавший, также 65-летний мужчина, скончался в больнице с утра на следующий день. Ранения получили 64 человека, среди них девять детей в возрасте от 2 до 15 лет. Полиция приступила к расследованию этих событий как военных преступлений.

Медицинские службы работают в усиленном режиме, чтобы помочь пострадавшим. В то же время, правоохранители фиксируют факты разрушений и травм для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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