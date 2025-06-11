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11 июня 2025, 09:30

Обстрел Харькова: количество погибших и пострадавших возросло

11 июня 2025, 09:30
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Число погибших в результате ночной дроновой атаки на Харьков возросло до трех. Также число потерпевших увеличилось до 60

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, третьей жертвой российских окупантов стал пенсионер.

"Только что в ожоговой реанимации скончался 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Харьковщины, из-за вражеских ударов беспилотниками типа "Герань-2" погибли 66-летний мужчина и женщина 47-летняя женщина.

"Еще 60 человек, среди которых девять детей, получили травмы разной степени тяжести, острую реакцию на стресс", – добавили в прокуратуре.

Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли двое горожан, пострадали более 50 человек, среди них – дети.

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