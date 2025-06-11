Херсонщина без света: россияне обстреляли ключевой энергетический объект
Российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту в Херсонской области, что привело к масштабным проблемам с электроснабжением в регионе
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, энергетики прилагают максимум усилий для ликвидации последствий обстрелов и возобновления подачи электроэнергии в дома жителей.
Точный срок восстановления электроснабжения спрогнозировать невозможно.
Жителей Херсонщины просят отнестись с пониманием к ситуации и подготовиться к возможно продолжительному отсутствию света, добавил Прокудин.
Напомним, сегодня ночью и утром российские террористы нанесли удары по Херсону. Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов пострадали по меньшей мере двое гражданских. Впоследствии еще одна горожанка обратилась за медицинской помощью к врачам. 55-летняя женщина получила взрывную травму.
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