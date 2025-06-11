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11 июня 2025, 07:00

Массированная атака на Харьков: 2 человека погибли и 54 ранены, среди них – дети

11 июня 2025, 07:00
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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Ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. В результате дроновой атаки погибли, пострадали более 50 человек, среди которых – дети

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Оккупанты били дронами по многоэтажным жилым домам, частному сектору, гражданскому предприятию и другим зданиям в Слободском и Основянском районах города. По разным адресам возникли пожары. На местах попаданий работают экстренные службы.

"По предварительным данным 2 человека погибли, по меньшей мере 54 пострадали, среди которых 8 детей. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Как уточнил городской голова Игорь Терехов, враг нанес удар 17 ударными дронами типа "шахед". Кроме жилой инфраструктуры в Харькове повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Напомним, 10 июня оккупанты атаковали Купянск авиабомбами. В результате вражеского удара погиб мирный житель, ранены двое гражданских.

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