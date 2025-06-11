Массированная атака на Харьков: 2 человека погибли и 54 ранены, среди них – дети

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. В результате дроновой атаки погибли, пострадали более 50 человек, среди которых – дети

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Оккупанты били дронами по многоэтажным жилым домам, частному сектору, гражданскому предприятию и другим зданиям в Слободском и Основянском районах города. По разным адресам возникли пожары. На местах попаданий работают экстренные службы.

"По предварительным данным 2 человека погибли, по меньшей мере 54 пострадали, среди которых 8 детей. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Как уточнил городской голова Игорь Терехов, враг нанес удар 17 ударными дронами типа "шахед". Кроме жилой инфраструктуры в Харькове повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.