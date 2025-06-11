15 пожаров: в Херсонской области показали последствия вражеских атак
За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировали 15 пожаров, среди которых 7 стали следствием вражеских обстрелов
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В жилых кварталах региона зафиксировали 4 пожара, вызванные обстрелами, во время которых горели дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
Также в одном из микрорайонов Херсона вчера днем произошел пожар в нежилом здании. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли мужчину и передали его медикам. Кроме того, они ликвидировали возгорание мусора. Причины этого пожара устанавливаются.
На открытых территориях спасатели в сотрудничестве с местной пожарной охраной ликвидировали 10 возгораний. Среди них 3 возникли в результате вражеских атак. Общая площадь тушения пожаров составила более 11 гектаров.
События еще раз подтверждают сложную ситуацию в области, где боевые действия представляют угрозу как жилым кварталам, так и открытым территориям. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия пожаров.
Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль.