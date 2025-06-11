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11 июня 2025, 10:59

15 пожаров: в Херсонской области показали последствия вражеских атак

11 июня 2025, 10:59
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За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировали 15 пожаров, среди которых 7 стали следствием вражеских обстрелов

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В жилых кварталах региона зафиксировали 4 пожара, вызванные обстрелами, во время которых горели дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Также в одном из микрорайонов Херсона вчера днем произошел пожар в нежилом здании. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли мужчину и передали его медикам. Кроме того, они ликвидировали возгорание мусора. Причины этого пожара устанавливаются.

На открытых территориях спасатели в сотрудничестве с местной пожарной охраной ликвидировали 10 возгораний. Среди них 3 возникли в результате вражеских атак. Общая площадь тушения пожаров составила более 11 гектаров.

События еще раз подтверждают сложную ситуацию в области, где боевые действия представляют угрозу как жилым кварталам, так и открытым территориям. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия пожаров.

Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль.

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