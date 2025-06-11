Российские оккупанты сбросили взрывчатку во двор жителя Черниговщины

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 11 июня, российские войска сбросили взрывчатку с дрона во двор местного жителя в одном из пограничных сел Новгород-Северского района

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, передает RegioNews.

По его словам, 66-летний мужчина получил множественные ранения. Его доставили в больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь - он находится в хирургическом отделении.

"Россияне сознательно терроризируют черниговское пограничье. Они знают, куда бьют. Именно этот удар был на рассвете, когда люди только проснулись. Удар просто по двору тамошнего жителя. Коварно", – отметил Чаус.

Напомним, сегодня утром оккупанты также ударили по автомобилю в поселке Приднепровское Херсонского района. Ранения получили мирные жители.