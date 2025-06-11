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11 июня 2025, 11:34

На Сумщине после атаки дрона горел склад с техникой

11 июня 2025, 11:34
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фото: ГСЧС Сумщины
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Российский дрон атаковал Лебединская община Сумской области — загорелось помещение с техникой

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара вражеского беспилотника по территории Лебединской общины (Сумская область) вспыхнул пожар в нежилом помещении, где хранилась сельскохозяйственная техника.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

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