На Сумщине после атаки дрона горел склад с техникой
Российский дрон атаковал Лебединская община Сумской области — загорелось помещение с техникой
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара вражеского беспилотника по территории Лебединской общины (Сумская область) вспыхнул пожар в нежилом помещении, где хранилась сельскохозяйственная техника.
Огонь оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных общинах Сумской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
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