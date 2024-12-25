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25 декабря 2024, 13:30

Силы ПВО уничтожили более 100 ракет и "шахедов", которыми РФ атаковала Украину на Рождество

25 декабря 2024, 13:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбила 113 вражеских воздушных целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 184 воздушных целей:

  • 2 баллистические ракеты KN-23 (запуск из Воронежской области РФ);

  • 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (запуск из Белгородской области РФ);

  • 12 крылатых ракет "Калибр" (пуски с Черного моря);

  • 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см (запуск из Волгоградской области и Каспийского моря);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (запуск из Белгородской области РФ);

  • 106 ударных БпЛА "Shahed" и дронов-имитаций (запуск из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Массированную атаку противника отражали зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 12:00 подтверждено уничтожение 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

  • 54 ударных беспилотника "Shahed" и дроны-имитации.

Кроме того, еще 52 беспилотника не достигли целей (локационно потеряны).

"Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 декабря и утром 25 декабря, на Рождество, российские войска нанесли удары по территории Украины. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Целью оккупантов снова стали объекты энергетики.

РФ война обстрелы ВСУ энергетика атака ПВО Воздушные силы
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