Силы ПВО уничтожили более 100 ракет и "шахедов", которыми РФ атаковала Украину на Рождество

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбила 113 вражеских воздушных целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 184 воздушных целей:

2 баллистические ракеты KN-23 (запуск из Воронежской области РФ);

10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (запуск из Белгородской области РФ);

12 крылатых ракет "Калибр" (пуски с Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см (запуск из Волгоградской области и Каспийского моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (запуск из Белгородской области РФ);

106 ударных БпЛА "Shahed" и дронов-имитаций (запуск из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Массированную атаку противника отражали зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 12:00 подтверждено уничтожение 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных беспилотника "Shahed" и дроны-имитации.

Кроме того, еще 52 беспилотника не достигли целей (локационно потеряны).

"Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 декабря и утром 25 декабря, на Рождество, российские войска нанесли удары по территории Украины. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Целью оккупантов снова стали объекты энергетики.