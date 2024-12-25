фото: российские СМИ

Вечером 24 декабря и утром 25 декабря, на Рождество, российские войска наносят удары по территории Украины. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, известно, что еще с вечера в ряде областей работала ПВО по вражеским дронам.

Также враг нанес массированный удар баллистикой по Харькову. В городе возникли пожары, есть разрушения.

Известно, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет, а из Черного моря оккупанты выпустили ракеты "Калибр".



Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом врага в рождественскую ночь снова оказались объекты энергетической инфраструктуры.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", - написал он.

На эту минуту воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В некоторых регионах, например в Полтавской и Сумской областях, тревога была объявлена еще вчера днем.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.