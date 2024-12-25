В Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
Происшествие случилось 23 декабря в Слободском районе Харькова
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Житель многоэтажки на Аэрокосмическом проспекте произвел с балкона несколько выстрелов из револьвера. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Мужчине объявили подозрение, его взяли под стражу. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей.
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