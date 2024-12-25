В Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Житель многоэтажки на Аэрокосмическом проспекте произвел с балкона несколько выстрелов из револьвера. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Мужчине объявили подозрение, его взяли под стражу. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей.