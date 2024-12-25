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25 декабря 2024, 12:30

Оккупанты атаковали Харьков 12 ракетами: били по котельным, ТЭЦ и энергообъектам

25 декабря 2024, 12:30
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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В среду утром, 25 декабря, Россия нанесла массированный удар баллистическим ракетам по Харькову. Есть разрушения и повреждения инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами врага оказалась и вся энергетика страны", – говорится в сообщении.

В результате удара по объектам теплоэнергетики значительная часть Харькова осталась без отопления. В городе ввели графики аварийных отключений света.

Мэр добавил, что в настоящее время в Харькове открыты все Пункты Несокрушимости, которые обеспечены всем необходимым.

Напомним, российские войска утром 25 декабря нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Харькову.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате этой атаки.

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