Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"
Днем 26 декабря российские военные ударили по Харькову дроном типа "Молния"
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Удар по Харькову. БПЛА типа "Молния". В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто", – говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 информации о пострадавших нет.
Напомним, 26 декабря россияне нанесли авиаудар по фермерскому хозяйству в Харьковской области. Погиб работник.
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