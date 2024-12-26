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26 декабря 2024, 16:45

Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"

26 декабря 2024, 16:45
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иллюстративное фото: прокуратура
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Днем 26 декабря российские военные ударили по Харькову дроном типа "Молния"

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Удар по Харькову. БПЛА типа "Молния". В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 информации о пострадавших нет.

Напомним, 26 декабря россияне нанесли авиаудар по фермерскому хозяйству в Харьковской области. Погиб работник.

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