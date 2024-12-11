Число пострадавших в результате удара по Златополю на Харьковщине возросло до 17
Из-за ракетного удара врага по Златополю в Харьковской области пострадали 17 человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Также глава областной администрации сообщил, что в результате ракетных обстрелов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные сооружения и 2 автомобиля.
Напомним, утром 10 декабря россияне совершили ракетный обстрел Златополя в Харьковской области. Один из ударов пришелся по центру города, второй по окраине. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
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