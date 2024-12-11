Кількість постраждалих внаслідок удару по Златополю на Харківщині зросла до 17
Через ракетний удар ворога по Златополю в Харківській області постраждали 17 людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Також голова обласної адміністрації повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.
Нагадаємо, вранці 10 грудня росіяни здійснили ракетний обстріл Златополя на Харківщині. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.
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