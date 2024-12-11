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11 грудня 2024, 09:33

Кількість постраждалих внаслідок удару по Златополю на Харківщині зросла до 17

11 грудня 2024, 09:33
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Через ракетний удар ворога по Златополю в Харківській області постраждали 17 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Також голова обласної адміністрації повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

Нагадаємо, вранці 10 грудня росіяни здійснили ракетний обстріл Златополя на Харківщині. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.

війна обстріли Синєгубов Олег Васильович Харківська область
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