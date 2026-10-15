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15 октября 2026, 08:56

Зеленский озвучил позицию Украины по прекращению огня

15 октября 2026, 08:56
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Фото: Офис Президента
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Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому варианту прекращения огня

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Во время встречи с британским премьер-министром Энди Бернемом Зеленский отметил, что Украина продолжает сталкиваться с массированными российскими атаками, а также испытывает определенные трудности.

"Я хочу обсудить с ними вопросы Starlink и разведданных", – сказал президент, предположительно имея в виду Дональда Трампа и его администрацию.

Зеленский также заявил, что Украина не ожидала некоторых решений и ситуаций со стороны партнеров, отметив важность открытых и надежных отношений с Соединенными Штатами.

"Возникают разные сюрпризы, которых не ожидаешь в рамках партнерства. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть предельно честными и открытыми, а также оставаться надежными партнерами", – отметил глава государства.

Также, как отмечает издание, перед заявлением Зеленского Энди Бернем сообщил, что Великобритания ускоряет поставку Украине систем противовоздушной обороны британского производства.

Напомним, вечером 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках миллионов тонн российского дизельного горючего.

Владимир Зеленский подверг критике решение Вашингтона временно разрешить экспорт российского дизельного горючего на мировой рынок. По его словам, ослабление санкций без долгосрочных договоренностей о деэскалации может обеспечить Россию дополнительными ресурсами для продолжения войны.

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