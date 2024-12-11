фото: Запорожская ОВА

По состоянию на утро 11 декабря известно, что в результате ракетного удара по клинике в Запорожье погибли шесть человек, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также известно, что вечером спасатели смогли извлечь из-под завалов двух женщин. Больше семи часов женщины находились под завалами, их госпитализировали.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что погибших шестеро.

В руинах поврежденного российской ракетой здания находятся еще четыре человека.

Федоров также сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 268 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о четырех погибших. Среди пострадавших – 5-летний ребенок.