РФ атаковала Харьковщину авиабомбами и 109 дронами: 9 пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали девять человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Дергачах ранения получили пятеро мужчин. В Изюме пострадал 19-летний мужчина, а 36-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

В селе Плоске Великобурлукской общины ранен 62-летний мужчина, а в селе Лесное Дергачевской общины - 45-летний.

Кроме того, медики оказали помощь 64-летнему мужчине, который получил ранение в Харькове 12 октября.

В селе Сподобовка Шевченковской общины взрыв неизвестного предмета унес жизни 42-летнего мужчины. Ранения получил 15-летний парень.

По данным ОВА, российские военные применили против региона:

2 управляемые авиабомбы (ФАБ);

8 FPV-дронов;

101 беспилотник, тип которого устанавливают.

В Харькове российский беспилотник атаковал Основенский район.

В результате российских ударов повреждены жилые дома, автомобили, электросети и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Золочеве Богодуховского района повреждены два частных дома и два автомобиля.

В Изюме повреждения получили многоквартирный и 12 частных домов, а также электросети. В селе Погоновка поврежден автомобиль.

В Дергачах Харьковского района поврежден гараж и четыре грузовых автомобиля. В селе Емке повреждены электросети, а в Лесном – автомобиль.

В селе Веселое Лозовского района поврежден автомобиль, а в селе Шестаково Чугуевского района – магазин.

Напомним, 15 октября российские войска атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области. По предварительным данным, в результате ударов погибших и раненых нет.