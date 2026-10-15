РФ атаковала Харьковщину авиабомбами и 109 дронами: 9 пострадавших
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали девять человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в Дергачах ранения получили пятеро мужчин. В Изюме пострадал 19-летний мужчина, а 36-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.
В селе Плоске Великобурлукской общины ранен 62-летний мужчина, а в селе Лесное Дергачевской общины - 45-летний.
Кроме того, медики оказали помощь 64-летнему мужчине, который получил ранение в Харькове 12 октября.
В селе Сподобовка Шевченковской общины взрыв неизвестного предмета унес жизни 42-летнего мужчины. Ранения получил 15-летний парень.
По данным ОВА, российские военные применили против региона:
- 2 управляемые авиабомбы (ФАБ);
- 8 FPV-дронов;
- 101 беспилотник, тип которого устанавливают.
В Харькове российский беспилотник атаковал Основенский район.
В результате российских ударов повреждены жилые дома, автомобили, электросети и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, в Золочеве Богодуховского района повреждены два частных дома и два автомобиля.
В Изюме повреждения получили многоквартирный и 12 частных домов, а также электросети. В селе Погоновка поврежден автомобиль.
В Дергачах Харьковского района поврежден гараж и четыре грузовых автомобиля. В селе Емке повреждены электросети, а в Лесном – автомобиль.
В селе Веселое Лозовского района поврежден автомобиль, а в селе Шестаково Чугуевского района – магазин.
Напомним, 15 октября российские войска атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области. По предварительным данным, в результате ударов погибших и раненых нет.