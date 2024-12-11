В результате российских обстрелов ранены 15 жителей Херсонщины, один человек погиб

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В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов человек погиб, еще 15 получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 35 населенных пунктов области.

Глава ОВА отметил, что россияне обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредили 20 частных домов.

В течение суток в результате российских ударов один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Напомним, ранее также сообщалось, что в результате ракетного удара по Запорожью погибли четыре человека, еще 22 получили ранения.