Ограничения Starlink в Украине: в Белом доме отреагировали на ситуацию

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Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине

Об этом сообщает Axios ссылаясь на источники в администрации президента США, передает RegioNews.

По данным издания, в среду, 14 октября, главные советники президента Украины Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона.

Во время встреч украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении работы спутниковой связи Starlink и какие шаги можно предпринять для решения проблемы.

По словам источников Axios, представители Белого дома заверили украинскую сторону, что американская администрация не контролирует компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.

Один из собеседников издания сообщил, что администрация Трампа намерена обратиться в SpaceX, чтобы выяснить обстоятельства ситуации.

Напомним, накануне бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

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