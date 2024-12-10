Удар "Искандерами" по Златополю в Харьковской области: количество раненых возросло
Число пострадавших в результате российских ракетных ударов по Златополю на Харьковщине увеличилось до 11
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Медики госпитализировали 11 пострадавшего: 45-летнего мужчину.
В городе повреждены 16 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.
По данным чиновника, были зафиксированы три удара баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М".
Напомним, утром 10 декабря россияне совершили ракетный обстрел Златополь на Харьковщине. Один из ударов пришелся по центру города, второй по окраине. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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