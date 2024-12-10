Последствия вражеской ракетной атаки по Златополю на Харьковщине: обнародованы фото
Во вторник, 10 декабря, около 9:40 россияне совершили ракетный обстрел Златополья Лозовского района. Один из ударов пришелся по центру города, второй – по окраине
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили.
Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 10 человек.
Предварительно, российская армия ударила по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Правоохранители документируют последствия вражеских ударов.
Напомним, пострадавшие – двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
От флиски до костюма: как вид Зеленского влияет на восприятие Украины в мире
10 декабря 2024, 13:26На Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом: водителя и пассажирку госпитализировали
10 декабря 2024, 13:20В одесской Аркадии сгорел ресторан: погиб мужчина
10 декабря 2024, 13:05В Одессе трое малолетних детей сбежали из реабилитационного центра
10 декабря 2024, 12:40На Винниччине продолжаются поиски 15-летней девушки, которая пропала две недели назад
10 декабря 2024, 12:31Направлялись в Румынию: на труднодоступном участке границы поймали двух мужчин
10 декабря 2024, 12:23В Киевской области женщина сгорела заживо в собственном доме
10 декабря 2024, 12:15В Ровенской области столкнулись мотоциклы: один из водитель погиб, другой – в реанимации
10 декабря 2024, 12:08Прорыв россиянами границы на Сумщине: в ОВА опровергли фейк
10 декабря 2024, 11:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все блоги »