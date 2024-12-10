В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара
Число погибших в результате ракетного удара, который россияне нанесли по городу Запорожье сегодня, 10 декабря, возросло до четырех
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. Россияне убили 4 человека", - написал глава ОВА.
Отметим, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки по Запорожью достигло 20. Среди пострадавших - 5-летний ребенок.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о трех погибших.
Российский удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает растиВсе новости »
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