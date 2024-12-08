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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как предварительно выяснили правоохранители, неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в здание сегодня, около 17 часов.

В результате взрыва был поврежден фасад здания. Люди не пострадали.

Взрывотехники полиции и следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причастные к преступлению.

Напомним, ранее правоохранители заявили о волне диверсий против сотрудников полиции.

22 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. Он подошел к автомобилю, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.

Ранее на Закарпатье задержали двоих мужчин, подожгли полицейское авто.