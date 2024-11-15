На Закарпатье задержали двух мужчин, которые подожгли полицейское авто

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Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в поджоге служебного автомобиля полиции в поселке Ясиня в Закарпатье

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Задержанными оказались двое 22-летних жителей поселка Ясиня. Мужчины раньше не были судимы.

Молодых людей завербовали через соцсети российские спецслужбы и пообещали за поджог полицейского авто вознаграждение. Ночью 14 ноября мужчины облили служебный автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Все это они зафиксировали на видео, однако даже после отправки заказчикам запись обещанной оплаты не получили.

В результате пожара уничтожен автомобиль Nissan Patrol, также огонь частично повредил припаркованный рядом ЗАЗ Lanos.

Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.